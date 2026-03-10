टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं 2-2 खिताब

#1 रोहित शर्मा (2007 और 2024) रोहित शर्मा 2 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2007 में 3 पारियों में 144.26 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाए थे। इसके बाद 2024 में उन्होंने टीम की कप्तानी करते हुए 8 पारियों में 36.71 की औसत के साथ 257 रन बनाए थे। वह 2024 के संस्करण में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे थे। रोहित के नेतृत्व में भारत ने अजेय रहते हुए खिताब जीता था।

#2 सूर्यकुमार यादव (2024 और 2026) सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 के संस्करण का खिताब जीता। उन्होंने 2026 संस्करण में 9 पारियों में 30.25 की औसत और 136.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 242 रन बनाए। इस बीच वह सिर्फ एक पारी में अर्धशतक लगा सके। सूर्यकुमार ने 2024 में 8 पारियों में 28.42 की औसत और 135.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए थे। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 47 रन बनाए थे।

#3 हार्दिक पांड्या (2024 और 2026) हार्दिक पांड्या ने 2024 संस्करण में बल्लेबाजी में 8 पारियों में 48.00 की औसत और 151.57 की स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। गेंदबाजी में उन्होंने 8 पारियों में 17.36 की औसत और 7.64 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए थे। पांड्या ने 2026 में 9 पारियों में 27.12 की औसत और 160.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 217 रन बनाए। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 32.33 की औसत से 9 विकेट लिए।

#4 जसप्रीत बुमराह (2024 और 2026) जसप्रीत बुमराह ने टी-20 विश्व कप 2024 और 2026 को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इस तेज गेंदबाज ने 2024 में खेले गए संस्करण में 8 पारियों में 8.26 की औसत और 4.17 की इकॉनमी रेट से 15 विकेट लिए थे। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। वहीं, 2026 में उन्होंने 8 पारियों में 12.42 की औसत और 6.21 की इकॉनमी रेट से 14 विकेट लिए।