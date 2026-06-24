ये भारतीय क्रिकेटर पद्म श्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार तीनों से हुए हैं सम्मानित
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री से नवाजा गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते मंगलवार (23 जून) को उन्हें यह सम्मान दिया। इसके साथ ही रोहित उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने पद्म श्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार तीनों हासिल किए हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ये तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। इसके बाद उन्हें 1997-98 में खेलरत्न और 1999 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तेंदुलकर का अंतरराष्ट्रीय करियर 24 साल लंबा चला था। मास्टर ब्लास्टर ने 200 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 15,921 रन बनाए। इसके अलावा 463 वनडे में सचिन ने सर्वाधिक 18,426 रन बनाए थे।
#2
विराट कोहली
विराट कोहली इस सूची में शामिल होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने थे। साल 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्हें 2017 में पद्म श्री और 2018 में खेलरत्न से नवाजा गया था। 25 सितंबर, 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया था। कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तमाम बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। वह इस समय सिर्फ वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
#3
मिताली राज
पूर्व कप्तान मिताली राज ये तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकलौती भारतीय महिला क्रिकेटर है। वह 2021 में खेल रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकटर बनी थी। इससे पहले मिताली को 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्म श्री मिला था। मिताली ने 2 दशक से ज्यादा के अंतरराष्ट्रीय करियर में 232 वनडे में 50.68 की औसत से 7,805 रन और 12 टेस्ट में उन्होंने 43.68 की औसत से 699 रन बनाए थे।
#4
रोहित शर्मा
रोहित को इससे पहले 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2020 में उन्हें खेल रत्न मिला था। रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को कई यादगार जीत दिलाई हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम टी-20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित खिताब जीत चुकी है। 39 वर्षीय रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं।