ये भारतीय क्रिकेटर पद्म श्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार तीनों से हुए हैं सम्मानित

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विराट कोहली

विराट कोहली इस सूची में शामिल होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने थे। साल 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्हें 2017 में पद्म श्री और 2018 में खेलरत्न से नवाजा गया था। 25 सितंबर, 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया था। कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तमाम बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। वह इस समय सिर्फ वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।