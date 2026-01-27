टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

#1 रविचंद्रन अश्विन (32 विकेट) भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन टी-20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला साल 2012 में खेला था। 24 मैच की 24 पारियों में इस खिलाड़ी ने 17.25 की उम्दा औसत के साथ 32 विकेट झटके हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.49 की रही है। वह 1 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/11 का रहा है।

#2 अर्शदीप सिंह (27 विकेट) अर्शदीप सिंभ भी इस सूची में मौजूद है। उन्होंने 14 मैचों में 13.74 की औसत और 7.42 की इकॉनमी रेट के साथ 27 विकेट लिए हैं। उन्होंने पिछले सीजन में 8 मैचों में 12.64 की औसत और 7.16 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए थे। वह संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी ने भी 17 ही सफलताएं हासिल की थी।

#3 जसप्रीत बुमराह (26 विकेट) क्रिकइंफो के अनुसार, बुमराह अब तक टी-20 विश्व कप के तीन 3 संस्करणों (2016, 2021 और 2024) में खेल चुके हैं। वह पीठ की चोट के कारण 2022 के संस्करण में नहीं खेल पाए थे। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने टूर्नामेंट में 18 मैचों में 14.30 की औसत से 26 विकेट लिए हैं। बुमराह का इकॉनमी रेट 5.44 है, जो कम से कम 25 विश्व कप विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे अच्छा है।

