अक्षर पटेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं 100+ विकेट, शीर्ष पर है यह दिग्गज

लेखन भारत शर्मा 04:19 pm Jul 05, 202604:19 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 191 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। भारत के लिए कुछ सकारात्मक बातें भी रहीं, जिनमें अक्षर पटेल का 1/20 का प्रदर्शन शामिल है। इस विकेट के साथ वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन गए। आइए भारत के लिए 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।