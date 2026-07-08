शानदार चल रहा है अभिषेक का करियर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शुरुआती 50 पारियों के बाद इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए सर्वाधिक छक्के

लेखन अंकित पसबोला 11:51 am Jul 08, 202611:51 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 125 रन से हार मिली। इस शिकस्त के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई। ट्रेंट ब्रिज में हुए मैच में भारतीय टीम सिर्फ लक्ष्य का पीछा करते हुए 75 रन पर ही सिमट गई। यह अभिषेक शर्मा की 50वीं पारी साबित हुई। वह शुरुआती 50 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।