टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शुरुआती 50 पारियों के बाद इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए सर्वाधिक छक्के
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 125 रन से हार मिली। इस शिकस्त के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई। ट्रेंट ब्रिज में हुए मैच में भारतीय टीम सिर्फ लक्ष्य का पीछा करते हुए 75 रन पर ही सिमट गई। यह अभिषेक शर्मा की 50वीं पारी साबित हुई। वह शुरुआती 50 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
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अभिषेक शर्मा (104 छक्के)
अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2024 में की थी। उन्होंने अपने करियर में प्रभावित किया है। इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 48 पारियों की 785 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए थे। वह अपनी 50 पारियों के बाद 104 छक्के लगा चुके हैं। वह अपने करियर में अब तक 33.31 की औसत और 192.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,599 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।
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सूर्यकुमार यादव (104 छक्के)
सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी शुरुआती 50 पारियों के बाद 104 ही छक्के लगाए थे। उन्होंने 2021 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। भारतीय टीम से फिलहाल बाहर चल रहे सूर्यकुमार ने अब तक 113 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लगभग 36.35 की औसत और 162.94 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन बनाए हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 25 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।
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तिलक वर्मा (75 छक्के)
तिलक वर्मा भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 50 पारियों के बाद 75 छक्के लगाए थे। अब तक उन्होंने 54 मैचों की 51 पारियों में 42.97की औसत और 142.28 की स्ट्राइक रेट से 1,500 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 120* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। उन्होंने 2023 में अपन अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
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ईशान किशन और युवराज सिंह (71-71 छक्के)
पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह ने 50 पारियों में 71 छक्के छक्के लगाए थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उन्होंने 58 मैचों में 51 पारियों में 74 छक्के लगाए थे। वह एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा भी कर चुके थे। वहीं, ईशान किशन ने अपनी शुरुआती 50 पारियों के बाद भी 71 ही छक्के लगाए हैं। उन्होंने अब तक 145.53 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,400 से अधिक रन बनाए हैं।