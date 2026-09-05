अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 13 सितंबर से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस सीरीज में अपना वर्चस्व बरकरार रखने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ इब्राहिम जादरान के नेतृत्व में अफगान टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। इस बीच अफगानिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक टी-20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (225 रन)
अफगान टीम के विरुद्ध सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
इस प्रारूप से संन्यास ले चुके कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 पारियों में 56.25 की औसत और 225 रन बनाए थे।
उन्होंने एक शतक और एक ही अर्धशतक भी लगाया था।
एशिया कप 2022 में विराट कोहली ने अफगान टीम के विरुद्ध शतक लगाया था। दुबई में खेले गए मैच में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए थे।
#2
रोहित शर्मा (204 रन)
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 पारियों में 51.00 की औसत और 153.38 की स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए हैं।
उन्होंने भी एक शतक और एक अर्धशतक लगाया।
रोहित ने अफगान टीम के विरुद्ध 2024 में सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में शतक लगाया था।
उन्होंने 69 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे।
#3
शिवम दुबे (134 रन)
भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे भी इस सूची का हिस्सा हैं।
उन्होंने अफगान टीम के विरुद्ध 5 मैच खेले हैं, जिसकी 4 पारियों में 67.00 की औसत और 157.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 134 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे।
उन्होंने 2024 में मोहाली में खेले गए टी-20 मैच में नाबाद 60 रन बनाए थे। इसके बाद इंदौर टी-20 में उन्होंने नाबाद 63 रन की पारी खेली थी।
#4
केएल राहुल (131 रन)
केएल राहुल का अफगान टीम के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन रहा है।
इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 टी-20 मैचों में 65.50 की औसत और 147.19 की स्ट्राइक रेट के साथ 131 रन बनाए हैं। उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए हैं।
उन्होंने टी-20 विश्व कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ 48 गेंदों में 69 रन बनाए थे।
एशिया कप 2022 में उन्होंने 62 रन की पारी खेली थी। भारत ने इन दोनों मैचों में जीत दर्ज की थी।