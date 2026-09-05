अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 पारियों में 51.00 की औसत और 153.38 की स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए हैं।

उन्होंने भी एक शतक और एक अर्धशतक लगाया।

रोहित ने अफगान टीम के विरुद्ध 2024 में सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में शतक लगाया था।

उन्होंने 69 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे।