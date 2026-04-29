IPL में 75 पारियों के बाद इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कुछ बल्लेबाजों ने निरंतरता से रन बनाए हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी पहली 75 पारियों में बनाए गए रन यह दिखाते हैं कि उसने शुरुआत से ही इस लीग में कितना प्रभाव छोड़ा है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के यशस्वी जायसवाल भी लीग में छाप छोड़ चुके हैं और निरंतर रन बनाते हैं। इस बीच IPL में 75 पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
केएल राहुल (2,804 रन)
केएल राहुल इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती 75 पारियों के बाद 2,804 रन अपने नाम किए थे। राहुल ने 67 पारियों में 2,500 रन का आंकड़ा छूआ था। इसी तरह उन्होंने 80 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे। अपने बेमिसाल IPL करियर में राहुल 5,500 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 6 शतक शामिल हैं। वह इस लीग में 5 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
#2
रुतुराज गायकवाड़ (2,565 रन)
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के मौजूदा कप्तान रुतुराज गायकवाड़ भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती 75 पारियों के बाद 2,565 रन बनाए थे। बता दें कि गायकवाड़ ने अपने 2,000 रन पूरे करने के लिए 57 पारियों का सहारा लिया था। अपने अब तक के IPL करियर में गायकवाड़ ने 78 पारियों के बाद 38.84 की औसत और 136.24 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,680 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।
#3
यशस्वी जायसवाल (2,472 रन)
जायसवाल ने अपने 2,000 IPL रन पूरे करने के लिए 62 पारियां ली थी। RR के इस सलामी बल्लेबाज ने अपनी 75 पारियों के बाद 35.31 की औसत और 153.54 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,472 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। वह 2020 से इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के सभी मैच RR की ओर से ही खेले हैं।