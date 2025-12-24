लिस्ट-A क्रिकेट में इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं सर्वाधिक शतक  

#1 सचिन तेंदुलकर (60) पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में कुल 551 मैच खेले, जिसकी 538 पारियों में 45.54 की औसत के साथ 21,999 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने सर्वाधिक 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 200 रन रहा। तेंदुलकर लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ ग्राहम गूच (22,211) और ग्रेम हिक (22,059) ने बनाए।

#2 विराट कोहली (58) कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में 131 रन की पारी खेली। उन्होंने 101 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके और 3 छक्के लगाए। कोहली ने 2006 में दिल्ली की ओर से खेलते हुए अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 343 मैचों की 330 पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 183 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 58 शतक और 84 अर्धशतक लगाए हैं।

Advertisement

#3 रोहित शर्मा (37) रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन बनाए। उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में अब तक 351 मैचों की 339 पारियों में लगभग 48 की औसत से 13,913 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 264 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ कुल 37 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने भारतीय टीम से अब तक 279 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 49.21 की औसत के साथ 11,516 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 33 शतक भी लगाए हैं।

Advertisement