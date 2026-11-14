न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में दोहरा शतक लगा चुके हैं ये भारतीय बल्लेबाज

विराट कोहली ने 2016 में इंदौर में खेले गए टेस्ट मैच में 211 रन की पारी खेली थी।

नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 366 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके लगाए थे। उनकी बदौलत भारत ने पहली पारी 557/5 के स्कोर पर घोषित की थी।

इसके जवाब में कीवी टीम 299 रन पर सिमट गई थी।

इसके बाद भारत ने दूसरी पारी 216/3 के स्कोर पर घोषित की और आखिर में 321 रन से जीत दर्ज की थी।