टेस्ट क्रिकेट: कप्तान के तौर पर इन गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने एशेज सीरीज 2025-26 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने एडिलेड टेस्ट के दौरान कप्तान के रूप में अपने 150 विकेट पूरे किए। वह कप्तान के तौर पर टेस्ट प्रारूप में 150 या अधिक विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने। इस बीच टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कप्तानों के बारे में जानते हैं।
#1
इमरान खान (187 विकेट)
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने 48 टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी की थी, जिसमें 20.27 की औसत के साथ 187 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 12 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। इमरान ने अपने टेस्ट करियर में कुल 88 टेस्ट खेले थे, जिसमें 22.81 की औसत के साथ 362 विकेट लिए थे। उन्होंने 23 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे।
#2
पैट कमिंस (151* विकेट)
कप्तान के तौर पर कमिंस ने 38 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 69 पारियों में लगभग 22 की औसत के साथ 150 से अधिक विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 9 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से बतौर कप्तान सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। वह अपने टेस्ट करियर में 300 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। वह ऑस्ट्रेलिया से छठे सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं।
#3
रिची बेनो (138 विकेट)
रिची बेनो के नाम कप्तान के तौर पर 100 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई होने का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 28 टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 25.79 की औसत के साथ 138 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 9 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने कुल 63 मैच खेले थे, जिसमें 27.03 की औसत से 248 विकेट लिए थे।
#4
गैरी सोबर्स (117 विकेट)
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गैरी सोबर्स ने 39 टेस्ट में कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने 34.00 की औसत के साथ 117 विकेट लिए थे। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हासिल किए थे। इस बीच उनका पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 73 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा था। इस पूर्व ऑलराउंडर ने 93 टेस्ट खेले थे, जिसमें 34.03 की औसत के साथ 235 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 8,032 रन बनाए थे।