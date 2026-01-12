WPL इतिहास में इन गेंदबाजों ने ली हैं हैट्रिक, जानिए सबसे पहले किसने किया था कमाल

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक समेत 5 विकेट अपने नाम किए। हालांकि, उनकी शानदार गेंदबाजी के बाद भी टीम को 4 रन से करीबी हार झेलनी पड़ी। नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली चौथी और DC की पहली गेंदबाज हैं। ऐसे आइए WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 इस्सी वोंग बनाम UPW, 2023 WPL इतिहास में पहली हैट्रिक इस्सी वोंग ने ली थी। उन्होंने WPL 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ हैट्रिक समेत कुल 4 विकेट लिए थे। MI ने 182/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में UPW की टीम 110 रन पर सिमट गई थी। वोंग ने पारी के 13वें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर क्रमश: किरण नवगिरे (43), सिमरन शेख और सोफी एक्लेस्टोन को आउट कर हैट्रिक पूरी की थी।

#2 दीप्ति शर्मा बनाम DC, 2024 WPL की हैट्रिक दीप्ति शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने WPL 2024 में UPW की ओर से DC के खिलाफ हैट्रिक समेत 4 विकेट लिए थे। UPW के 138/8 रन के जवाब में DC की टीम 137 रन पर सिमट गई। दीप्ति ने पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मेग लैनिंग (60) को अपना शिकार बनाया। उसके बाद 19वें ओवर की पहली दो गेंदों पर एनाबेल सदरलैंड (6), अरंधति रेड्‌डी (0) को आउट कर हैट्रिक पूरी की थी।

Advertisement

#3 ग्रेस हैरिस बनाम DC, 2025 WPL में तीसरी हैट्रिक ग्रेस हैरिस के नाम दर्ज है। उन्होंने WPL 2025 में UPW से DC के खिलाफ हैट्रिक समेत 4 विकेट लिए थे। UPW के 177/9 रन के जवाब में DC की टीम 144 रन पर सिमट गई। हैरिस ने पारी के 20वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर निकी प्रसाद (18), अरूंधति रेड्‌डी (0) और मीनू मणि (0) को आउट कर हैट्रिक पूरी की थी। उन्होंने 2.3 ओवर में 15 रन देकर कुल 4 विकेट लिए थे।

Advertisement