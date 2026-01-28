टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन गेंदबाजों ने ली हैं हैट्रिक

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें विश्व भर की 20 टीमें आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह संस्करण भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, ऐसे में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टीमों ने अपनी-अपनी तैयारियां की हैं। पिछला संस्करण अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला गया था, जिसमें कई हैट्रिक देखने को मिली थी। इस बीच टी-20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 ब्रेट ली (बनाम बांग्लादेश, 2007) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली टी-20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज थे। उन्होंने विश्व कप के पहले संस्करण यानी 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ केपटाउन में यह कारनामा किया था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 16वें ओवर में शाकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा और आलोक कपाली को लगातार गेंदों पर आउट किया था। इससे बांग्लादेश की पारी 123/8 पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।

#2 कर्टिस कैम्फर (बनाम नीदरलैंड, 2021) आयरलैंड क्रिकेट टीम के कर्टिस कैम्फर ने टी-20 विश्व कप 2021 में नीदरलैंड के खिलाफ डबल हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था। उन्होंने 10वें ओवर में लगातार 4 गेंदों पर चार विकेट चटकाए थे। उन्होंने कॉलिन एकरमैन, रयान टेन डोशेट, स्कॉट एडवर्ड्स और रूलोफ वान डेर मेरवे को पवेलियन की राह दिखाई थी। कैम्फर ने अपने 4 ओवरों में 4/26 के आंकड़े दर्ज किया था। मैच में आयरलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी।

#3 वनिंदु हसरंगा बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2021 श्रीलंका क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा ने टी-20 विश्व कप 2021 में शारजाह में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ हैट्रिक लेकर दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 18वें ओवर में एडेन मार्कराम, तेम्बा बावुमा और ड्वेन प्रिटोरियस को लगातार गेंदों पर आउट कर अपनी टीम को फिर से मुकाबले में ला दिया था। हसरंगा के चार ओवरों में 3/20 के आंकड़े दर्ज किए, लेकिन इसके बाद भी प्रोटियाज टीम ने 4 विकेट से मैच जीत लिया था।

#4 कगिसो रबाडा बनाम इंग्लैंड, 2021 दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को टी-20 विश्व कप 2021 में शारजाह में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम ओवर में 13 रनों का बचाव करने की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने पहली 3 गेंदों पर क्रिस वोक्स, इयोन मोर्गन और क्रिस जॉर्डन को आउट कर इंग्लिश टीम हार के मुंह में धकेल दिया। उनके प्रदर्शन से प्रोटियाज टीम ने 10 रनों से जीत हासिल की थी। रबाडा ने 4 ओवरों में 48 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे।

#5 कार्तिक मयप्पन बनाम श्रीलंका, 2022 UAE क्रिकेट टीम के कार्तिक मयप्पन टी-20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले एसोसिएट टीम के खिलाड़ी बने थे। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 3/19 के आंकड़े दर्ज करने वाले लेग स्पिनर ने 15वें ओवर में भानुका राजपक्षे, चरिथ असलंका और दासुन शनाका को लगातार गेंदों पर आउट किया था। इसके चलते श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 152/8 का ही स्कोर बना की। हालांकि, जवाब में UAE की टीम 73 रन पर ही सिमट गई।

#6 जोशुआ लिटिल बनाम न्यूजीलैंड, 2022 आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने टी-20 विश्व कप 2022 में एडिलेड में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक यादगार हैट्रिक दर्ज की थी। उन्होंने 19वें ओवर में केन विलियमसन, जिमी नीशम और मिचेल सेंटनर को लगातार गेंदों पर आउट किया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवरों में 3/22 के आंकड़े दर्ज किए। उनके प्रयासों के बावजूद न्यूजीलैंड (185/6) ने आसानी से 35 रन से मुकाबला जीत लिया।

#7 पैट कमिंस (बनाम बांग्लादेश और बनाम अफगानिस्तान, 2024) पैट कमिंस टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में महमूदुल्लाह, महेदी हसन, और तौहीद हृदोय को आउट करते हुए हैट्रिक ली थी। अगले ही मैच में उन्होंने अफगान टीम के खिलाफ राशिद खान, करीम जनत और गुलबदीन नईब को लगातार गेंदों पर आउट किया था। दिलचस्प रूप से ऑस्ट्रेलिया को उस मुकाबले में हार मिली थी।