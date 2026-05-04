IPL के इतिहास में इन गेंदबाजों ने लिए हैं 200+ विकेट 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में अब तक गिनती के ही गेंदबाजों ने 200 विकेट पूरे किए हैं। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन भी इस सूची में शामिल हुए। उन्होंने IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलिल अरोड़ा को आउट करते हुए यह कीर्तिमान अपने नाम किया। इस बीच IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 युजवेंद्र चहल युजवेंद्र चहल ने अपना पहला मैच 2013 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 182 मुकाबले खेले हैं। इसकी 180 पारियों में 23.18 की औसत से 228 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.02 की रही है। इस खिलाड़ी ने अपने IPL करियर में 8 बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/40 का रहा है। चहल IPL के इतिहास में फिलहाल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

#2 भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे। उन्होंने अपना पहला मुकाबला IPL 2011 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 199 मैच खेले हैं। इसकी 199 पारियों में 26.40 की औसत से 215 विकेट लिए हैं। उन्होंने 7.68 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है।

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