सुनील नरेन IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार खिलाड़ी सुनील नरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 45वें मुकाबले में इतिहास रच दिया। वह क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलिल अरोड़ा (2) को आउट कर यह कीर्तिमान अपने नाम किया। नरेन साल 2012 से दुनिया की सबसे महंगी लीग में खेल रहे हैं। वह अपने पहले संस्करण से ही KKR की टीम का हिस्सा हैं।
विकेट
इन गेंदबाजों ने लिए हैं IPL में 200 विकेट
नरेन के अलावा IPL के इतिहास में सिर्फ 2 गेंदबाजों ने 200 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 199 मैच खेले हैं और इसकी 199 पारियों में 26.40 की औसत से 215 चटकाए हैं। युजवेंद्र चहल इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 182 मुकाबले खेले हैं और इसकी 179 पारियों में 23.12 की शानदार औसत और 8.02 की इकॉनमी रेट से 228 विकेट चटकाए हैं।
आंकड़े
शानदार रहा है नरेन का IPL करियर
नरेन ने अपने 197वें IPL मैच में 200 विकेट पूरे किए। उन्होंने 2012 में अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। अपने IPL करियर में उन्होंने लगभग 25 की औसत के साथ ये विकेट चटकाए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। नरेन IPL में KKR के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। दूसरे स्थान पर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 122 विकेट इस टीम के लिए चटकाए थे।
जानकारी
मैच में ऐसी रही नरेन की गेंदबाजी
नरेन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.30 की रही। उन्होंने अरोड़ा के अलावा ईशान किशन (42) को भी अपना शिकार बनाया। SRH की पहली पारी सिर्फ 165 रन पर समाप्त हुई।
इकॉनमी
IPL में सबसे शानदार इकॉनमी रेट
नरेन की IPL में इकॉनमी रेट 6.79 की है और वह लीग के इतिहास के इकलौते गेंदबाज हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा विकेट लेने के साथ अपना इकॉनमी रेट 7 से नीचे रखी है। वह दूसरे सबसे ज्यादा 4 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने अब तक 8 बार एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। चहल ने 9 बार ये कारनामा किया है। वह एक बार हैट्रिक भी ले चुके हैं।
डबल
नरेन ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी
बल्लेबाजी में भी नरेन ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 165.30 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 1,820 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। नरेन IPL इतिहास के पहले ऐसे ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने 1,000 रन और 200 विकेट का डबल पूरा किया। उन्हें 2012, 2018 और 2024 में 3 बार 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' चुना गया। IPL इतिहास में कोई अन्य खिलाड़ी 2 से ज्यादा बार यह सम्मान हासिल नहीं कर पाया है।