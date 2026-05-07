मार्श ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL में LSG की ओर से इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं 2 शतक

लेखन अंकित पसबोला 10:24 pm May 07, 202610:24 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मिचेल मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतक (111) लगाया। यह उनके IPL करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। उन्होंने इकाना स्टेडियम में RCB के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह LSG की ओर से एक से अधिक शतक लगाने वाले दूसरे ही बल्लेबाज बने। आइए इस सूची पर एक नजर डालते हैं।