IPL में LSG की ओर से इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं 2 शतक
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मिचेल मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतक (111) लगाया। यह उनके IPL करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। उन्होंने इकाना स्टेडियम में RCB के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह LSG की ओर से एक से अधिक शतक लगाने वाले दूसरे ही बल्लेबाज बने। आइए इस सूची पर एक नजर डालते हैं।
#1
केएल राहुल (2 शतक)
केएल राहुल LSG की ओर से 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने IPL 2022 में टीम की कप्तानी करते हुए अपने दोनों शतक लगाए थे। उस संस्करण में राहुल ने 15 पारियों में 51.33 की औसत और 135.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 616 रन बनाए थे। उन्होंने LSG की ओर से 3 सीजन में कुल 38 मैचों में 41.47 की औसत के साथ 1,410 रन बनाए।
#2
मिचेल मार्श (2 शतक)
IPL 2025 में मार्श ने LSG की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शतक लगाया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 64 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 117 रन बनाए और उनकी टीम को जीत मिली थी। वहीं, IPL 2026 में मार्श ने RCB के विरुद्ध मैच में 56 गेंदों में 111 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 9 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए।
जानकारी
इन बल्लेबाजों ने LSG से लगाए हैं 1 शतक
LSG से कप्तान ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस और क्विंटन डिकॉक भी एक-एक शतक लगा चुके हैं। पंत ने पिछले सीजन में RCB के खिलाफ नाबाद 118 रन बनाए थे।