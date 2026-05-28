IPL के प्लेऑफ मैचों में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे तेज अर्धशतक
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस सीजन में कुछ मैचों में अविश्वसनीय पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई है। एलिमिनेटर मैच में सूर्यवंशी ने 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वह IPL के प्लेऑफ/नॉकऑउट मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज (संयुक्त रूप से) बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
सुरेश रैना (16 गेंद बनाम PBKS, 2014)
IPL 2014 के क्वालीफायर-2 में पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) ने CSK को 24 रन से हराया था। उस मैच में PBKS ने पहले खेलते 226/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK से सुरेश रैना ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। वह 25 गेंदों में 348 की स्ट्राइक रेट के साथ 87 रन बनाकर आउट हुए थे। वह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए और CSK की टीम 202/7 का स्कोर ही बना सकी थी।
#2
वैभव सूर्यवंशी (16 गेंद बनाम SRH, 2026)
सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मैच में सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 29 गेंदों में 5 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 97 रन बनाकर आउट हुए। वह IPL के इतिहास में सबसे तेज शतकवीर बनने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। सूर्यवंशी ने इस मामले में क्रिस गेल (59 छक्के) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
#3
एडम गिलक्रिस्ट (17 गेंद बनाम DC, 2009)
IPL 2009 के पहले सेमीफाइनल में डेक्कन चार्जर्स (DCH) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हराया था। सेंचुरियन में खेले गए मैच में चार्जर्स के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया था। वह 35 गेंदों में 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 85 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी की मदद से चार्जर्स ने जीत के लिए मिले 154 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।
#4
महेंद्र सिंह धोनी (20 गेंद बनाम MI, 2012)
IPL 2012 के एलिमिनेटर में CSK ने MI को 38 रन से हराया था। उस मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187/5 का स्कोर बनाया था, जिसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 20 गेंदों में 255 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 51 रन बनाए थे। अपनी पारी में धोनी ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए MI की टीम 149/9 का स्कोर ही बना सकी थी।