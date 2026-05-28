मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट को अपने इस्तीफे की सूचना दी

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट को अपने इस्तीफे की सूचना दी, डीके शिवकुमार ने पैर छुए

लेखन गजेंद्र 11:19 am May 28, 202611:19 am

क्या है खबर?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ नाश्ते के दौरान अपने इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वह कांग्रेस हाई कमांड के निर्देशों के बाद शीर्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उनके उत्तराधिकारी के बारे में अंतिम निर्णय लेगा। उन्होंने यह भी कहा, "अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो भी चुना जाएगा, उसे मेरा पूरा सहयोग मिलेगा।"