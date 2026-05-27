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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला
May 27, 2026
07:55 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल, वह एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें कि सूर्यवंशी इस सीजन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।

रिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने गेल का रिकॉर्ड तोड़ा

सूर्यवंशी IPL 2026 में 60+ छक्के लगा चुके हैं और 650 से अधिक रन बना चुके हैं। वह RR की ओर से इस सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने। बता दें कि क्रिस गेल ने IPL 2012 में 59 छक्के की मदद से 733 रन बनाए थे। एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरा नाम आंद्रे रसेल (52 छक्के, 2019) का है।

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