IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

रिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने गेल का रिकॉर्ड तोड़ा

सूर्यवंशी IPL 2026 में 60+ छक्के लगा चुके हैं और 650 से अधिक रन बना चुके हैं। वह RR की ओर से इस सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने। बता दें कि क्रिस गेल ने IPL 2012 में 59 छक्के की मदद से 733 रन बनाए थे। एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरा नाम आंद्रे रसेल (52 छक्के, 2019) का है।