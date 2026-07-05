टी-20 क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने साल 2026 में बनाए हैं 1,000 से अधिक रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी खेली। पारी का छठा रन बनाते ही उन्होंने साल 2026 में 1,000 टी-20 रन पूरे कर लिए। ऐसे में आइए साल 2026 में 1,000 से अधिक टी-20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डाल लेते हैं।
#1
ईशान किशन - 1,196 रन
अभिषेक के सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के साथी खिलाड़ी ईशान किशन इस सूची में शीर्ष पर हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस साल 32 मैचों में 37.37 की औसत और 185.42 स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 1,196 रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने एक शतक सहित 11 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है। उनके 602 रन IPL 2026 में 40.13 के औसत से आए हैं, जबकि किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 34.94 के औसत से 594 रन बनाए हैं।
#2
फिन एलन - 1,129 रन
इस सूची में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इस साल 34 टी-20 मैचों में 37.63 की औसत और 194.99 की दमदार स्ट्राइक रेट से 1,129 रन बनाए हैं। इस साल उनके 7 अर्धशतकों में से 3 शतक में तब्दील हुए हैं। एलन ने न्यूजीलैंड को टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 49.66 की शानदार औसत से 298 रन बनाए थे।
#3
मिचेल मार्श - 1,128 रन
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श सूची में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इस साल 28 मैचों में उन्होंने 41.77 के बेहतरीन औसत और 156.01 की स्ट्राइक रेट से 1,128 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 9 बार 50 या उससे अधिक के स्कोर किए हैं, जिनमें 2 शतक शामिल हैं। इनमें से 563 रन उन्होंने IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए 13 मैचों में 43.31 की औसत से बनाए हैं।
#4
अभिषेक शर्मा - 1,037 रन
अभिषेक सूची में चौथे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने इस साल 32 टी-20 मैचों में 34.56 की औसत और 204.94 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से 1,037 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक और 9 अर्धशतक हैं। इन रनों में से 474 रन उन्होंने भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 29.62 के औसत से बनाए हैं, जिनमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 563 रन IPL 2026 में SRH की ओर से खेलते हुए 40.21 की औसत से बनाए हैं।