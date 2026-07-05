अभिषेक शर्मा ने साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में 1,000 रन पूरे कर लिए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने साल 2026 में बनाए हैं 1,000 से अधिक रन

लेखन भारत शर्मा 02:03 pm Jul 05, 202602:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी खेली। पारी का छठा रन बनाते ही उन्होंने साल 2026 में 1,000 टी-20 रन पूरे कर लिए। ऐसे में आइए साल 2026 में 1,000 से अधिक टी-20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डाल लेते हैं।