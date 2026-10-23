वनडे क्रिकेट में कप्तानी करते हुए इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं दोहरे शतक

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 2017 में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था।

मैच में रोहित सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे और 153 गेंदो में नाबाद 208 रन बनाए थे।

उनके बल्ले से 13 चौके और 12 छक्के निकले।

मैच में भारतीय टीम 392/4 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। जवाब में श्रीलंका 251/8 का स्कोर ही बना पाई और 141 रन से मुकाबला हार गई थी।