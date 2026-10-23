वनडे क्रिकेट में कप्तानी करते हुए इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं दोहरे शतक
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दोहरा शतक (202) लगाया। वह वनडे प्रारूप में इंग्लैंड की ओर से दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। रावलपिंडी स्टेडियम में उनकी इस पारी के बावजूद इंग्लिश टीम मैच को नहीं जीत सकी। वह वनडे में कप्तानी करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
वीरेंद्र सहवाग (219 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2011)
साल 2011 में वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी।
सीरीज के चौथे वनडे में कप्तानी करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था।
उन्होंने 149 गेंदों पर 146.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 219 रन बनाए थे, जिसमें 25 चौके और 7 छक्के शामिल थे।
मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 418/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 265 रन पर ही सिमट गई थी।
#2
रोहित शर्मा (208* रन बनाम श्रीलंका, 2017)
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 2017 में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था।
मैच में रोहित सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे और 153 गेंदो में नाबाद 208 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 13 चौके और 12 छक्के निकले।
मैच में भारतीय टीम 392/4 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। जवाब में श्रीलंका 251/8 का स्कोर ही बना पाई और 141 रन से मुकाबला हार गई थी।
#3
शुभमन गिल (223* रन बनाम वेस्टइंडीज, 2026)
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 2026 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में दोहरा शतक (223*) लगाया था।
यह उनके वनडे करियर का दूसरा और बतौर कप्तान पहला दोहरा शतक साबित हुआ था।
उन्होंने सिर्फ 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था। वह 133 गेंदों में 223 रन (चौके- 26, छक्के-8) बनाकर नाबाद रहे।
उनकी पारी की मदद से भारत ने जीत के लिए मिले 406 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।
#4
हैरी ब्रूक (202 रन बनाम श्रीलंका, 2026)
श्रीलंका के खिलाफ ब्रूक ने सिर्फ 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।
ब्रूक ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के मामले में गिल का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।
गिल ने 117 गेंदों में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ इसी साल दोहरा शतक लगाया था।
उनकी पारी की मदद से इंग्लैंड ने 429/4 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने पवन रत्नायके के शतक (130) की बदौलत लक्ष्य हासिल किया।