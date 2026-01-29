टी-20 विश्व कप के एक संस्करण में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 300+ रन 

#1 विराट कोहली (319 रन, 2014) टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके विराट कोहली टी-20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2014 के संस्करण में 6 मैच खेलते हुए 106.33 की औसत से 319 रन अपने नाम किए थे। विशेष रूप से, भारत उस संस्करण के फाइनल में श्रीलंका से हारकर उपविजेता रहा था। इसके अलावा, कोहली 3 टी-20 विश्व कप संस्करणों में 250+ रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं।

#2 तिलकरत्ने दिलशान (317 रन, 2009) श्रीलंका क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने 2000 के दशक के अंत में एक विध्वंसक सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 2009 टी-20 विश्व कप में श्रीलंका टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत ही टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी। अपने प्रसिद्ध 'दिलस्कूप' शॉट से सबका ध्यान खींचने वाले दिलशान ने 7 मैचों में 3 अर्धशतकों की मदद और 144.74 की स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे।

Advertisement

#3 बाबर आजम (303 रन, 2021) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम आगामी टी-20 विश्व कप में भी खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2021 में 60.60 की औसत से 303 रन अपने नाम किए थे। बाबर इस मामले में 300 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। उन्होंने 70 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक भी अपने नाम किए थे। उस संस्करण में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त मिली थी।

Advertisement