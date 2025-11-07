इन बल्लेबाजों ने सबसे कम पारियों में जड़े हैं 22 वनडे शतक, जानिए शीर्ष पर कौन

इन बल्लेबाजों ने सबसे कम पारियों में जड़े हैं 22 वनडे शतक, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। पाकिस्तान से मिले 270 रन के लक्ष्य को प्रोटियाज टीम ने क्विंटन डिकॉक (123*) के शतक से 41वें ओवर में हासिल कर लिया। यह डिकॉक का 22वां वनडे शतक था। वह 5वें सबसे कम पारियों में 22 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए अन्य के बारे में जानते हैं।
#1
हाशिम अमला - 123 पारी
वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 22 शतक जड़ने का रिकॉर्ड प्रोटियाज टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम दर्ज है, जिन्होंने 123 पारियों में यह कारनामा किया था। उन्होंने अपने वनडे करियर में 181 मैच खेले थे, जिसकी 178 पारियों में 49.46 की औसत से 8,113 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 27 शतक और 39 अर्धशतक अपने नाम किए है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 159 रन का रहा है।
#2
रोहित शर्मा - 124 पारी
इस सूची में दिग्गज भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 124वीं पारी में 22 शतक जड़ने का कारनामा किया था। वह अपने वनडे करियर में अब तक 276 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 268 पारियों में 49.22 की औसत से 11,370 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 33 शतक और 59 अर्धशतक अपने नाम किए है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।
#3
सचिन तेंदुलकर - 132 पारी
इस सूची में पूर्व दिग्गज भारतीय सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 132वीं पारी में 22 शतक जड़ने का कारनामा किया था। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 463 मैच खेले हैं, जिसकी 452 पारियों में 44.83 की औसत और 86.23 की स्ट्राइक रेट से 18,426 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक अपने नाम किए है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 200* रन का रहा है।
#4
डेविड वार्नर - 151 पारी
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर चौथे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 151वीं पारी में 22 शतक जड़ने का कारनामा किया था। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 161 मैच खेले हैं, जिसकी 159 पारियों में 45.30 की औसत और 97.26 की स्ट्राइक रेट से 6,932 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 22 शतक और 33 अर्धशतक अपने नाम किए है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 179 रन का रहा है।
#5
क्विंटन डिकॉक - 157 पारी
इस सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक चौथे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 157वीं पारी में 22 शतक जड़ने का कारनामा किया था। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक 46.68 की औसत और 96.67 की स्ट्राइक रेट से 6,956 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 22 शतक और 31 अर्धशतक अपने नाम किए है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 178 रन का रहा है।