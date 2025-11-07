बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करेगी यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच, इस खिलाड़ी ने लगाए थे आरोप 

बयान BCB ने कही ये बात अपने बयान में BCB ने कहा कि उसने बांग्लादेश महिला टीम की पूर्व खिलाड़ी द्वारा टीम से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया है। बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर माहौल सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही BCB ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई किया जाना तय है।

आरोप जहनारा ने लगाए हैं ये आरोप ऑस्ट्रेलिया में रह रहीं जहनारा के अनुसार जब एक पूर्व चयनकर्ता महिला टीम के चयनकर्ता और मैनेजर थे। तब उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अनुचित सवाल पूछे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ BCB अधिकारी भी उनके साथ अनुचित व्यवहार करते थे। ये आरोप उस वक्त सामने आए हैं जब हाल ही में जहनारा ने कप्तान निगार सुल्ताना पर अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, हालांकि BCB ने उन दावों को गलत बताया था।

जानकारी ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं जहनारा जहनारा फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूप से इसलिए कही ताकि शायद 10 और लड़कियां सुरक्षित होकर वापस लौटने की इच्छा जताएं और अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा सकें।