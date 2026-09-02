डिकॉक ने CPL में लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं 10 या उससे अधिक शतक

लेखन अंकित पसबोला 11:46 am Sep 02, 202611:46 am

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक इस समय कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। CPL 2026 के 26वें मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स की ओर से खेलते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ 106 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 क्रिकेट करियर का 10वां और CPL में दूसरा शतक साबित हुआ। इस बीच टी-20 क्रिकेट में 10 या उससे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।