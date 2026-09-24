वनडे क्रिकेट में ये बल्लेबाज शतक लगाने के बाद हिट विकेट हुए

पाकिस्तान के इमाम उल हक ने वनडे विश्व कप 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था।

लॉर्ड्स के मैदान पर पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने 100 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 100 रन बनाए थे। वह मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में हिट विकेट हुए थे।

उनके शतक की मदद से पाकिस्तान ने 315/9 का स्कोर बनाया था।

जवाब में शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेशी पारी 221 रन पर ढेर हुई थी।