टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की रनों के लिहाज से ये हैं सबसे बड़ी हार

भारतीय टीम को इसी साल इंग्लैंड दौरे पर टी-20 सीरीज में 0-4 से हार मिली थी।

नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी-20 में भारत को 125 रन से शिकस्त मिली थी।

उस मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/7 का स्कोर बनाया, जिसमें फिल सॉल्ट ने 44 गेंदों में 70 रन की पारी खेली थी।

जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ही सिमट गई थी। इंग्लैंड से जोश टंग ने 4 विकेट लिए थे।