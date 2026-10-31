टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की रनों के लिहाज से ये हैं सबसे बड़ी हार
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 में 87 रन से शिकस्त मिली। ईडन पार्क स्टेडियम में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 260 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 172/9 का स्कोर ही बना सकी। यह रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार साबित हुई। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की सबसे बड़ी हारों के बारे में जानते हैं।
#1
इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से हार (2026)
भारतीय टीम को इसी साल इंग्लैंड दौरे पर टी-20 सीरीज में 0-4 से हार मिली थी।
नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी-20 में भारत को 125 रन से शिकस्त मिली थी।
उस मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/7 का स्कोर बनाया, जिसमें फिल सॉल्ट ने 44 गेंदों में 70 रन की पारी खेली थी।
जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ही सिमट गई थी। इंग्लैंड से जोश टंग ने 4 विकेट लिए थे।
#2
न्यूजीलैंड के खिलाफ 87 रन से हार (2026)
ईडन पार्क में न्यूजीलैंड से ग्लेन फिलिप्स ने 107 रन की विस्फोटक पारी खेली।
वहीं, माइकल ब्रेसवेल ने 65 रन जड़ दिए और न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर के बाद 259/7 का स्कोर बनाया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाए।
इस बीच अभिषेक शर्मा (27), श्रेयस अय्यर (22), नमन धीर (28) और तिलक वर्मा (35) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।
भारतीय टीम 172/9 का स्कोर ही बना सकी।
#3
न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से हार (2019)
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की तीसरी सबसे बड़ी हार साल 2019 में आई थी।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टीम को 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219/6 का स्कोर बनाया था। टिम साईफर्ट ने 43 गेंदों में 84 रन की पारी खेली थी।
जवाब में भारतीय टीम 19.2 ओवर में 139 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी, जिसमें साउथी ने 3 विकेट लिए थे।
#4
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार (2026)
टी-20 विश्व कप 2026 के 43वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराया था।
अहमदाबाद में खेले गए मैच में प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187/7 का स्कोर बनाया था, जिसमें डेविड मिलर ने 63 रन की पारी खेली।
लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर ही ढेर हो गई। भारत से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 42 रन बनाए।