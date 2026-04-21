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IPL के इतिहास में ये हैं गुजरात टाइटंस के सबसे कम स्कोर 
MI के खिलाफ सिर्फ 100 रन पर सिमट गई GT (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL के इतिहास में ये हैं गुजरात टाइटंस के सबसे कम स्कोर 

लेखन अंकित पसबोला
Apr 21, 2026
04:47 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में 99 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मैच में GT की बल्लेबाजी ने बेहद निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर ही सिमट गई। MI की गेंदबाजी के सामने GT के बल्लेबाज बेबस नजर आए। इस बीच GT द्वारा IPL में बनाए गए सबसे कम टीम स्कोर के बारे में जानते हैं।

#1 

89 बनाम दिल्ली कैपिटल्स, अहमदाबाद, 2024

IPL में GT सिर्फ एक बार 100 से कम के स्कोर पर ऑल आउट हुई है। ऐसा 2024 के IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हुआ था, तब GT की टीम 89 रन बनाकर सिमट गई थी। उस मैच में GT से राशिद खान ने सर्वाधिक 31 रन बनाए थे। जबकि DC से मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए थे। आखिरकार DC ने 67 गेंदें शेष रहते हुए 6 विकेट से यह मैच जीता था।

#2 

100 बनाम मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद, 2026

IPL 2026 के 30वें मैच में MI ने पहले खेलते हुए 199/5 का स्कोर बनाया, जिसमें तिलक वर्मा का शतक (101*) शामिल रहा। जवाब में GT की टीम अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी (4/24) के सामने सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। GT से साई सुदर्शन (0), शुभमन गिल (14) और जोस बटलर (5) के रूप में शीर्षक्रम ने निराश किया और अहमदाबाद में उनके विकेटों के गिरने का क्रम जारी रहा।

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#3 

125/6 बनाम दिल्ली कैपिटल्स, अहमदाबाद, 2023

IPL 2023 में GT की टीम DC के विरुद्ध 131 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी थी। GT के गेंदबाजों ने DC को 20 ओवरों में 130/8 पर रोककर अच्छा प्रदर्शन किया था। मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 4 सफलताएं हासिल की थी। जवाब में GT ने 32 रन के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या के अर्धशतक (59) के बावजूद GT की टीम 125/6 का स्कोर ही बना सकी थी।

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