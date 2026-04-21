IPL के इतिहास में ये हैं गुजरात टाइटंस के सबसे कम स्कोर 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में 99 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मैच में GT की बल्लेबाजी ने बेहद निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर ही सिमट गई। MI की गेंदबाजी के सामने GT के बल्लेबाज बेबस नजर आए। इस बीच GT द्वारा IPL में बनाए गए सबसे कम टीम स्कोर के बारे में जानते हैं।

#1 89 बनाम दिल्ली कैपिटल्स, अहमदाबाद, 2024 IPL में GT सिर्फ एक बार 100 से कम के स्कोर पर ऑल आउट हुई है। ऐसा 2024 के IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हुआ था, तब GT की टीम 89 रन बनाकर सिमट गई थी। उस मैच में GT से राशिद खान ने सर्वाधिक 31 रन बनाए थे। जबकि DC से मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए थे। आखिरकार DC ने 67 गेंदें शेष रहते हुए 6 विकेट से यह मैच जीता था।

#2 100 बनाम मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद, 2026 IPL 2026 के 30वें मैच में MI ने पहले खेलते हुए 199/5 का स्कोर बनाया, जिसमें तिलक वर्मा का शतक (101*) शामिल रहा। जवाब में GT की टीम अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी (4/24) के सामने सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। GT से साई सुदर्शन (0), शुभमन गिल (14) और जोस बटलर (5) के रूप में शीर्षक्रम ने निराश किया और अहमदाबाद में उनके विकेटों के गिरने का क्रम जारी रहा।

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