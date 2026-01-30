टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ICC ने आधिकारिक गाना 'फील द थ्रिल' रिलीज किया

A song made for the biggest stage 🏟️🔥 The wait is over. The magic is here 🔥 Presenting the Official Event Song of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 Feel it. Sing it. Live it 🏏🎶 SONG LIVE NOW ON ALL AUDIO PLATFORMS Music Credits Song Title: Feel the Thrill Composed, Arranged,… pic.twitter.com/GDbOBjD4tH

बयान

अनिरुद्ध रविचंदर ने अपनी खुशी की व्यक्त

अनिरुद्ध रविचंदर ने गाने को लेकर कहा, "जब क्रिकेट की बात आती है, तो हर चीयर, हर खामोशी, हर धड़कन एक ही धुन में जुड़ जाती है। यह एक एहसास है, एक भावना है। मुझे 'फील द थ्रिल' कैंपेन और ऑफिशियल गाने से जुड़कर खुशी हो रही है। यह हमारा प्रयास है कि पूरे उपमहाद्वीप में होने वाली कड़ी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दुनिया भर के प्रशंसकों को एक साथ लाया जा सके।"