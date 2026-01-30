टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ICC ने आधिकारिक गाना 'फील द थ्रिल' रिलीज किया
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसके लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। इस बीच भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेले जाने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक गाना रिलीज किया गया है। दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शुक्रवार (30 जनवरी) को 'फील द थ्रिल' नाम से गाना रिलीज किया है, जिसे अनिरुद्ध रविचंदर ने गाया है।
ट्विटर पोस्ट
ICC ने साझा किया गाना
A song made for the biggest stage 🏟️🔥— ICC (@ICC) January 30, 2026
The wait is over. The magic is here 🔥
Presenting the Official Event Song of the ICC Men’s T20 World Cup 2026
Feel it. Sing it. Live it 🏏🎶
SONG LIVE NOW ON ALL AUDIO PLATFORMS
Music Credits
Song Title: Feel the Thrill
Composed, Arranged,… pic.twitter.com/GDbOBjD4tH
बयान
अनिरुद्ध रविचंदर ने अपनी खुशी की व्यक्त
अनिरुद्ध रविचंदर ने गाने को लेकर कहा, "जब क्रिकेट की बात आती है, तो हर चीयर, हर खामोशी, हर धड़कन एक ही धुन में जुड़ जाती है। यह एक एहसास है, एक भावना है। मुझे 'फील द थ्रिल' कैंपेन और ऑफिशियल गाने से जुड़कर खुशी हो रही है। यह हमारा प्रयास है कि पूरे उपमहाद्वीप में होने वाली कड़ी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दुनिया भर के प्रशंसकों को एक साथ लाया जा सके।"
मैदान
इन मैदानों पर खेले जाएंगे मुकाबले
आगामी टी-20 विश्व कप के सभी मैच कुल 8 मैदानों पर खेले जाएंगे। इनमें 5 मैदान भारत के और 3 मैदान श्रीलंका के हैं। भारत के अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) में मैच खेले जाएंगे।