टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ICC ने आधिकारिक गाना 'फील द थ्रिल' रिलीज किया
7 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ICC ने आधिकारिक गाना 'फील द थ्रिल' रिलीज किया

अंकित पसबोला
Jan 30, 2026
09:44 pm
टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसके लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। इस बीच भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेले जाने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक गाना रिलीज किया गया है। दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शुक्रवार (30 जनवरी) को 'फील द थ्रिल' नाम से गाना रिलीज किया है, जिसे अनिरुद्ध रविचंदर ने गाया है।

अनिरुद्ध रविचंदर ने गाने को लेकर कहा, "जब क्रिकेट की बात आती है, तो हर चीयर, हर खामोशी, हर धड़कन एक ही धुन में जुड़ जाती है। यह एक एहसास है, एक भावना है। मुझे 'फील द थ्रिल' कैंपेन और ऑफिशियल गाने से जुड़कर खुशी हो रही है। यह हमारा प्रयास है कि पूरे उपमहाद्वीप में होने वाली कड़ी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दुनिया भर के प्रशंसकों को एक साथ लाया जा सके।"

आगामी टी-20 विश्व कप के सभी मैच कुल 8 मैदानों पर खेले जाएंगे। इनमें 5 मैदान भारत के और 3 मैदान श्रीलंका के हैं। भारत के अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) में मैच खेले जाएंगे।

