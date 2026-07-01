KCA ने श्रीसंत पर लगाया प्रतिबंध हटाया (तस्वीर: एक्स/@llct20)

केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने एस श्रीसंत पर लगाया प्रतिबंध हटाया

लेखन अंकित पसबोला 03:52 pm Jul 01, 202603:52 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने श्रीसंत पर लगा 3 साल का प्रतिबंध हटा दिया है। आरोप था कि उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान KCA के खिलाफ भ्रामक बयान दिए थे। विवाद होने के बाद श्रीसंत ने KCA ने बिना शर्त माफी मांगी और अब राज्य क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध वापस ले लिया है। ऐसे में श्रीसंत अब KCA से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने के योग्य हुए हैं।