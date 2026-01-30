टी-20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम ने जीता था खिताब, जानिए कैसा रहा था प्रदर्शन

भारतीय क्रिकेट टीम 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय टीम 2024 के संस्करण में विजेता बनी थी। तब खिताबी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 7 रन से हराया था। इस बीच पिछले संस्करण में भारतीय टीम द्वारा किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

फाइनल फाइनल और सेमीफाइनल में इस तरह से जीती भारतीय टीम फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176/7 का स्कोर बनाया था। विराट कोहली ने 76 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 169/8 का स्कोर ही बना सकी थी। भारत से हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए थे। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/7 रन बनाए। भारत से रोहित शर्मा (57) ने अर्धशतक लगाया था। जवाब में इंग्लिश टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर ही ढेर हो गई थी।

सुपर-8 सुपर-8 में भारत ने जीते अपने तीनों मैच भारत ने अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने 47 रन से हराकर दूसरे चरण की सकारात्मक शुरुआत की थी। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारतीय टीम ने 50 रन से शिकस्त दी। इस चरण के अपने तीसरे मुकाबले में रोहित की नेतृत्व वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 68 रन से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया था। इस ग्रुप में भारत के अलावा अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था।

ग्रुप चरण ग्रुप चरण में शीर्ष पर रहा भारत ग्रुप चरण में ग्रुप-A में मौजूद रही भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में आयरलैंड क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया था। इसके बाद अपने दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 6 रन से शिकस्त दी थी। अमेरिका क्रिकेट टीम के विरुद्ध तीसरे मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

रन इन बल्लेबाजों ने बनाए थे सर्वाधिक रन भारतीय टीम से सर्वाधिक रन रोहित ने बनाए थे। तब भारतीय कप्तान ने 8 पारियों में 36.71 की औसत और 156.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 257 रन बनाए थे। वह रहमानुल्लाह गुरबाज (281) के बाद टूर्नामेंट में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे थे। सूर्यकुमार यादव ने 8 पारियों में 28.42 की औसत और 135.37 की स्ट्राइक रेट से 199 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 8 पारियों में 127.61 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाए थे।

विकेट इन गेंदबाजों ने लिए थे सर्वाधिक विकेट भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे थे। उन्होंने 8 मैचों में 12.64 की औसत और 7.16 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट चटकाए थे। भारत के इस सफल अभियान में जसप्रीत बुमराह की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने 8 पारियों में 8.26 की औसत और 4.17 की इकॉनमी रेट से 15 विकेट अपने नाम किए थे। हार्दिक पांड्या ने 17.36 की औसत और 7.64 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट चटकाए थे।