भारतीय टीम ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। मेजबान टीम से अभिषेक शर्मा ने 84 रन की पारी खेली। उनके अलावा रिंकू सिंह ने नाबाद 44 रन का योगदान देते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।
आंकड़े
भारत ने अपने पिछले रिकॉर्ड में किया सुधार
भारतीय टीम का इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछला सर्वोच्च स्कोर 2023 में अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (234/4) में हुए मैच में आया था। इसके साथ ही भारत अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश भी बन गया है। बता दें कि कीवी टीम के विरुद्ध शीर्ष 2 सबसे बड़े स्कोर ऑस्ट्रेलिया (245/5, ऑकलैंड, 2018) और इंग्लैंड (241/3, नेपियर, 2019) ने बनाए हैं।
पारी
ऐसी रही भारत की पारी
पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हुए। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले ईशान किशन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस बीच अभिषेक 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने सूर्यकुमार यादव (32) के साथ मिलकर 99 रन की बड़ी साझेदारी भी की। हार्दिक ने 25 रन बनाए। अंतिम ओवरों के दौरान रिंकू ने 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए।