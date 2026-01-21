भारतीय टीम ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया 

भारतीय टीम का इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछला सर्वोच्च स्कोर 2023 में अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (234/4) में हुए मैच में आया था। इसके साथ ही भारत अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश भी बन गया है। बता दें कि कीवी टीम के विरुद्ध शीर्ष 2 सबसे बड़े स्कोर ऑस्ट्रेलिया (245/5, ऑकलैंड, 2018) और इंग्लैंड (241/3, नेपियर, 2019) ने बनाए हैं।

पारी

ऐसी रही भारत की पारी

पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हुए। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले ईशान किशन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस बीच अभिषेक 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने सूर्यकुमार यादव (32) के साथ मिलकर 99 रन की बड़ी साझेदारी भी की। हार्दिक ने 25 रन बनाए। अंतिम ओवरों के दौरान रिंकू ने 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए।