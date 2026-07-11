भारतीय क्रिकेट टीम ने इन कप्तानों की नेतृत्व में 2 टी-20 सीरीज गंवाई

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महेंद्र सिंह धोनी (बनाम न्यूजीलैंड, 2009 और बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2015)

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप 2007 का खिताब जीता था। वह हर प्रारूप में सफल कप्तान साबित हुए थे। हालांकि, उनके नेतृत्व में भारतीय टीम को 2 टी-20 सीरीज में शिकस्त भी झेलनी पड़ी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 में खेली गई 2 टी-20 सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने भी धोनी की कप्तानी वाली टीम को 2-0 से हराया था।