ICC ने ईडन गार्डन की पिच को 'संतोषजनक' करार दिया, 3 दिन तक चला था टेस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच नवंबर 2025 में ईडन गार्डन में टेस्ट खेला गया था। यह मुकाबला 3 दिन के भीतर ही समाप्त हो गया था, जिसे प्रोटियाज टीम ने जीता था। मुकाबले के बाद पिच अत्यधिक टर्न की विश्व भर में आलोचना हुई थी। अब खबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ईडन गार्डन की पिच को 'संतोषजनक' करार दिया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट ICC ने मेलबर्न की पिच को दिया था डिमेरिट अंक ईडन गार्डन टेस्ट के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने पिच की आलोचना की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ICC ने पिच को 'संतोषजनक' माना है। यह खबर ICC द्वारा मेलबर्न की पिच को 'असंतोषजनक' रेटिंग देने के ठीक बाद आई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग-डे टेस्ट सिर्फ 2 दिन में समाप्त हुआ था। उस मैदान को एक डिमेरिट अंक भी दिया गया था।

गंभीर भारतीय कोच गौतम गंभीर ने पिच का किया था बचाव भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद पिच का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने चाही थी। गंभीर ने कहा था, "यह पिच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने चाही थी, और हमें यही मिला। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी पिच है जो आपकी मानसिक मजबूती का अंदाजा लगा सकती है, क्योंकि जो अच्छे डिफेंस के साथ खेले उन बल्लेबाजों ने रन बनाए।"

Advertisement

लेखा-जोखा सिर्फ 124 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी थी भारतीय टीम ईडन गार्डन टेस्ट के पहले 2 दिनों में ही कुल 26 विकेट गिर गए थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अर्धशतक बनाया था। मैच के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम 153 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को एक ऐसी पिच पर 124 रनों का लक्ष्य मिला जो साफ तौर पर खराब हो चुकी पिच पर हासिल नहीं हो सका था।

Advertisement