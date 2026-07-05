मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे द हंड्रेड 2026 का पूरा संस्करण

द हंड्रेड 2026: मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे पूरा संस्करण, BCB ने जारी की NOC

लेखन भारत शर्मा 05:02 pm Jul 05, 202605:02 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से द हंड्रेड के पूरे संस्करण में भाग लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दी है। BCB ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को NOC जारी कर दी है। इसका मतलब है कि वह 21 जुलाई से शुरू होने वाले पुरुषों के द हंड्रेड 2026 के पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।