सुनील गावस्कर के हक में हाई कोर्ट का फैसला, नाम-फोटो के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक

मामला क्या है ये मामला? आजकल सोशल मीडिया में कई नामी व्यक्तियों के नाम से फर्जी बयान देखने को मिलते हैं। इस दौरान गावस्कर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स साइट्स पर उनकी इजाजत के बिना फोटो इस्तेमाल हो रहा है। पहले 12 दिसंबर को कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। अब कुछ कंटेंट अभी भी बाकी था, इसलिए कोर्ट ने इस संदर्भ में कड़े आदेश दिए।

आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या दिए आदेश? यह आदेश जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल जज बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री को संबंधित यूजर्स 72 घंटे के अंदर हटा दे। इस आदेश के बावजूद अगर यूजर्स इसे नहीं हटाते हैं तो प्लेटफॉर्म्स (मेटा, एक्स आदि) खुद कार्रवाई करें और कंटेंट ब्लॉक करें। इसके साथ-साथ गावस्कर की लीगल टीम को उन यूजर्स की जानकारी लेकर उन्हें केस में पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया।

