विराट कोहली और रोहित शर्मा एकसाथ 400वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरे

विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी का कमाल, एकसाथ खेले 400 अंतरराष्ट्रीय मैच

लेखन भारत शर्मा 05:16 pm Jul 19, 202605:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की जोड़ी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सीरीज के तीसरे वनडे में उतरते ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह इस जोड़ी का रिकॉर्ड 400वां अंतरराष्ट्रीय मैच रहा। यह जोड़ी पहले ही भारत के लिए एकसाथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ (391) को पीछे छोड़ा था।