अनिल कुंबले का भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यकाल काफी संघर्षपूर्ण रहा था

इन 3 दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों का कोच के रूप में बेहद संघर्षपूर्ण रहा कार्यकाल

लेखन भारत शर्मा 05:08 pm Nov 02, 202605:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को कोचिंग देना खेल में सबसे पसंदीदा कामों में से एक है। हालांकि, इसके साथ कई विवाद और आलोचनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसका कारण टीम को एक एकजुट करते हुए बेहतर परिणाम हासिल करने की चुनौती है। पिछले कुछ सालों में कई कोच अपने समय के दौरान विवादों में घिरे रहे हैं। इसी सिलसिले में हम 3 ऐसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोच की भूमिका में संघर्ष करना पड़ा।