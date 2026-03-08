LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026 के समापन समारोह में बिखरे रंग, इन कलाकारों ने दी प्रस्तुति
टी-20 विश्व कप 2026 के समापन समारोह में बिखरे रंग, इन कलाकारों ने दी प्रस्तुति
टी-20 विश्व कप के फाइनल का शानदार आगाज हुआ (फाइल तस्वीर)

टी-20 विश्व कप 2026 के समापन समारोह में बिखरे रंग, इन कलाकारों ने दी प्रस्तुति

लेखन आदर्श कुमार
Mar 08, 2026
06:50 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के समापन समारोह की शुरुआत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। सबसे पहले पंजाबी गायक सुखबीर सिंह ने जोरदार प्रस्तुति दी। इसके बाद अमेरिकी-स्पेनिश गायक रिकी मार्टिन ने अपने गानों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायिका फाल्गुनी पाठक भी प्रस्तुति देते हुए नजर आईं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें कार्यक्रम का वीडियो 

परिचय

कौन है रिकी मार्टिन?

2 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी मार्टिन, लोकप्रिय प्यूर्टो रिकन गायक, गीतकार और एक अभिनेता भी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा 'लिविन' ला विडा लोका' के लिए जाना जाता है जो 1999 का लोकप्रिय हिट पॉप गाना है। इसने रिकी को वैश्विक स्तर पर रातों-रात चमका दिया था। उनके अन्य लोकप्रिय गानों में 'द कप ऑफ लाइफ', 'मारिया' और 'शी बैंग्स' शामिल हैं। बतौर अभिनेता उन्हें 'द असासिनेशन ऑफ जियानी वर्साचे' और 'जनरल हॉस्पिटल' जैसी सीरीज में देखा गया है।

Advertisement