ब्राजील फुटबॉल टीम ने ऐतिहासिक मैच में भारत को 4-0 से हराया 

ब्राजील ने शुरुआत से दबाव बनाने की कोशिश की और मैच के 8वें मिनट में विनिसियस जूनियर की कोशिश को गोलकीपर गुरप्रीत ने नाकाम किया।

इस बीच 15वें मिनट में भारत के मनवीर के प्रयास को मार्क्विनहोस ने विफल कर दिया।

मैच के 28वें मिनट में एस्टेवाओ ने पहले भारतीय रक्षापंक्ति को छकाया और फिर जोरदार किक से गोल किया। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत के हाथों से टकराकर गेंद नेट में जा उलझी।

वहीं, 42वें मिनट पर पेड्रो ने गोल किया।