IPL के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

#1 जोफ्रा आर्चर (68 विकेट) आर्चर ने RR की ओर से अब तक 54 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 23.69 की औसत और 7.74 की इकॉनमी रेट के साथ 68 विकेट लिए हैं। इस बीच वह कोई 5 विकेट हॉल नहीं ले सके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है। आर्चर ने MI की ओर से 5 मैचों में 95.00 की खराब औसत के साथ 2 विकेट लिए हैं।

#2 युजवेंद्र चहल (66 विकेट) युजवेंद्र चहल का RR के लिए बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। उन्होंने अपनी इस पूर्व टीम से 46 मैचों में 22.8 की औसत और 8.41 की इकॉनमी रेट के साथ 66 विकेट लिए। IPL 2022 में चहल ने 17 मैचों में 19.52 की औसत और 7.75 की इकॉनमी रेट के साथ 27 विकेट चटकाए थे। उस सीजन में उन्हें पर्पल कैप मिली थी। चहल IPL के इतिहास में 200 से अधिक विकेट ले चुके हैं।

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#3 सिद्धार्थ त्रिवेदी (65 विकेट) सिद्धार्थ त्रिवेदी भी इस सूची का हिस्सा हैं। वह साल 2008 से 2013 तक RR की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 76 मुकाबलों में 65 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उनकी औसत 29.29 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 25 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था। उनके लिए सबसे अच्छा सीजन 2012 रहा था, तब उन्होंने 29.23 की औसत के साथ 14 मैचों में 13 विकेट लिए थे।

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जानकारी शेन वॉटसन (61 विकेट) पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने RR की ओर से 78 मैचों में 27.88 की औसत के साथ 61 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन पर 3 विकेट लेना रहा है।