हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ जड़ा संयुक्त दूसरा सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक

भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 12:25 pm Jul 12, 202612:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में 5वें और अंतिम मुकाबले में 56 रन से करारी हार झेलनी पड़ी है। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी (95*) खेली। उन्होंने महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ वह भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वालों पर नजर डालते हैं।