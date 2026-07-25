मिस्बाह की कप्तानी में जीता था पाकिस्तान (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज की धरती पर कब जीती है सीरीज?

लेखन अंकित पसबोला 05:31 pm Jul 25, 202605:31 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने में काफी कठिनाई हुई है। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज जीतने में लगभग 60 साल का समय लगाया। अब तक सिर्फ एक बार पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में खेलते हुए टेस्ट सीरीज जीतने में सफलता हासिल की है। अब बाबर आजम की कप्तानी में टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर मौजूद है। इस बीच पाकिस्तान द्वारा वेस्टइंडीज की धरती पर जीती गई सीरीज के बारे में जानते हैं।