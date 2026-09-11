रजाउल्लाह ने लुटाए 148 रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: पाकिस्तान से डेब्यू करते हुए इन गेंदबाजों ने पारी में लुटाए हैं सर्वाधिक रन

लेखन अंकित पसबोला 02:49 pm Sep 11, 202602:49 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया। एक तरफ पाकिस्तानी बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए, दूसरी तरफ गेंदबाज भी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस बीच पाकिस्तान की ओर से रजाउल्लाह ने तीसरे टेस्ट के दौरान डेब्यू किया। अपनी तेज गति से प्रभावित करने वाला ये गेंदबाज महंगा साबित हुआ। इस बीच पाकिस्तान से टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन लुटाने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।