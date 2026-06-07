गिल ने पहली पारी में लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: बतौर कप्तान इन बल्लेबाजों ने सबसे बेहतर औसत से बनाए हैं रन

लेखन अंकित पसबोला 02:59 pm Jun 07, 202602:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 126 रन की पारी खेली। उनकी बदौलत भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की। इस शतक के दौरान गिल ने कप्तान के तौर पर अपने 1,000 टेस्ट रन भी पूरे किए। उन्होंने कप्तानी करते हुए बल्लेबाजी में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच बतौर कप्तान सबसे बेहतर औसत वाले बल्लेबाजों (कम से कम 1,000 रन) के बारे में जानते हैं।