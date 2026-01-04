टेस्ट क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने विदेशों में खेलते हुए 50 या अधिक 50+ के स्कोर किए

#1 सचिन तेंदुलकर (67) सचिन तेंदुलकर के नाम पर विदेशों में सर्वाधिक 50+ रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। पूर्व महान बल्लेबाज ने विदेशों में कुल 106 टेस्ट खेले थे, जिसकी 176 पारियों में उन्होंने 54.74 की औसत के साथ 8,705 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 29 शतक और 36 अर्धशतक निकले थे। अपने टेस्ट करियर का अंत तेंदुलकर ने 15,921 के साथ किया था, जिसमें सर्वाधिक 51 शतक शामिल है।

#2 राहुल द्रविड़ (57) पूर्व भारतीय विकेटकीपर राहुल द्रविड़ ने विदेशों में खेलते हुए 21 शतक और 36 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने घर से बाहर 94 टेस्ट खेले थे, जिसकी 166 पारियों में 42.60 की औसत के साथ 7,690 रन बनाए थे। भारत में द्रविड़ ने 70 टेस्ट खेले थे, जिसकी 120 पारियों में 51.35 की औसत के साथ 5,598 रन अपने नाम किए थे। घर पर खेलते हुए उन्होंने 15 शतक और 27 अर्धशतक लगाए थे।

Advertisement

#3 यूनिस खान (55) साल 2000 में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले यूनिस खान ने 118 टेस्ट में 52.05 की औसत से 10,099 रन बनाए थे। वह टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विदेशों में खेलते हुए यूनिस ने 71 मैचों में 48.76 की औसत के साथ 5,608 रन और तटस्थ मैदानों पर 55 की औसत से 2,593 रन बनाए थे। उन्होंने विदेशों और तटस्थ मैदानों में कुल 27 शतक और 28 अर्धशतक लगाए थे।

Advertisement

#4 अजहर अली (50) पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अजहर अली भी इस सूची का हिस्सा हैं। अजहर ने विदेशों में 58 टेस्ट में 36.77 की औसत के साथ 3,751 रन बनाए थे। उन्होंने 10 शतक और 16 अर्धशतक लगाए थे। तटस्थ मैदानों पर उन्होंने 29 मुकाबलों में 52.47 की औसत के साथ 2,676 रन बनाए थे, जिसमें 7 शतक और 17 अर्धशतक लगाए थे। पाकिस्तान में उन्होंने 10 टेस्ट की 17 पारियों में 44.68 की औसत से 715 रन (शतक-2, अर्धशतक-2) बनाए।