टेस्ट क्रिकेट: बतौर कप्तान शुरुआती 75 पारियों के बाद इन बल्लेबाजों ने बनाए 4,000+ रन 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक कई बल्लेबाजों ने अपनी-अपनी टीमों की सफल कप्तानी की है। कुछ बल्लेबाजों का प्रदर्शन टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतरीन रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टीव स्मिथ भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं। वह एशेज सीरीज 2025-26 में पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम का नेतृत्व करते दिखे। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान 75 पारियों के बाद 4,000 से अधिक रन बनाए हैं।

#1 विराट कोहली (4,492 रन) विराट कोहली ने 2014 में पहली बार भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली थी। उन्होंने बतौर कप्तान शुरुआती 75 पारियों के बाद 4,492 रन बनाए थे, जिसमें 18 शतक शामिल थे। कोहली ने कुल 68 टेस्ट में कप्तानी की थी, जिसमें 54.80 की औसत के साथ 5,864 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 20 शतक और 18 अर्धशतक लगाए थे। अपने टेस्ट करियर में कोहली ने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए थे।

#2 स्टीव स्मिथ (4,275 रन) स्मिथ को कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने अब तक 43 टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की है, जिसमें 67.85 की औसत के साथ 4,275 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 17 शतक और 15 अर्धशतक लगाए थे। अपने टेस्ट करियर में इस दिग्गज बल्लेबाज ने 122 मैच खेले हैं, जिसमें 55.85 की औसत के साथ 10,613 रन बनाए हैं। उन्होंने 30 शतक भी लगाए हैं।

#3 रिकी पोंटिंग (4,113 रन) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने कप्तानी करते हुए अपनी शुरुआती 75 पारियों के बाद 4,113 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 15 शतक भी लगाए थे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 168 मैचों में 51.85 की औसत के साथ 13,378 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 41 शतक और 62 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर 257 रन रहा है।

