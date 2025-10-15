टेस्ट क्रिकेट: 21वीं सदी में सर्वाधिक 5 विकट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर 

#1 यासिर शाह (16) दाएं हाथ के लेग स्पिनर यासिर शाह ने अपने टेस्ट करियर में 48 मैचों में 31.38 की औसत के साथ 244 विकेट लिए। उन्होंने 16 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देते हुए 8 विकेट लेना रहा है। उन्होंने सिर्फ 33 टेस्ट में 200 विकेटों का आंकड़ा छूआ था। वह इस आंकड़े तक सबसे तेज पहुंचने वाले गेंदबाज है।

#2 दानिश कनेरिया (15) दानिश कनेरिया ने अपने टेस्ट करियर में 61 मैच खेले, जिसमें 34.79 की औसत के साथ 261 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 15 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। इस पूर्व लेग स्पिनर ने 2 मैचों में 10 या अधिक विकेट लिए हैं। उनका पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 77 रन पर 7 विकेट लेना रहा है। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 1,024 विकेट लिए हैं।

#3 सईद अजमल (10) 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सईद अजमल ने पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट में 178 विकेट लिए हैं। उन्होंने 10 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 55 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा है। अजमल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर के 148 मैचों में 578 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने 2015 में पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच खेला था।