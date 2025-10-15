टेस्ट क्रिकेट: 21वीं सदी में सर्वाधिक 5 विकट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को पहले लाहौर टेस्ट में शिकस्त दी। उस मुकाबले में पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने मैच में कुल 10 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ही दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 183 रन पर ढेर हुई। इस बीच 21वीं सदी में सर्वाधिक 5 विकट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनरों के बारे में जानते हैं।
#1
यासिर शाह (16)
दाएं हाथ के लेग स्पिनर यासिर शाह ने अपने टेस्ट करियर में 48 मैचों में 31.38 की औसत के साथ 244 विकेट लिए। उन्होंने 16 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देते हुए 8 विकेट लेना रहा है। उन्होंने सिर्फ 33 टेस्ट में 200 विकेटों का आंकड़ा छूआ था। वह इस आंकड़े तक सबसे तेज पहुंचने वाले गेंदबाज है।
#2
दानिश कनेरिया (15)
दानिश कनेरिया ने अपने टेस्ट करियर में 61 मैच खेले, जिसमें 34.79 की औसत के साथ 261 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 15 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। इस पूर्व लेग स्पिनर ने 2 मैचों में 10 या अधिक विकेट लिए हैं। उनका पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 77 रन पर 7 विकेट लेना रहा है। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 1,024 विकेट लिए हैं।
#3
सईद अजमल (10)
2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सईद अजमल ने पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट में 178 विकेट लिए हैं। उन्होंने 10 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 55 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा है। अजमल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर के 148 मैचों में 578 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने 2015 में पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच खेला था।
#4
नोमान अली (9)
नोमान ने पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट 2021 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 38 पारियों में 24.15 की औसत से 93 विकेट लिए हैं। उन्होंने 9 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। दोनों पारियों को मिलाकर इस खिलाड़ी ने 3 बार 10 विकेट भी लिए हैं। नोमान ने अपने करियर में सबसे ज्यादा विकेट (24) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ झटके हैं।