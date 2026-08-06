टेस्ट क्रिकेट: वेस्टइंडीज की धरती पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज

पाकिस्तान ने 1958 में वेस्टइंडीज दौरे पर पहले ब्रिज टाउन टेस्ट को ड्रॉ खेला था।

उस मुकाबले में वेस्टइंडीज के 579/9 (पारी घोषित) के जवाब में पाकिस्तानी पारी 106 रन पर सिमटी थी।

इसके बाद फॉल-ऑन खेलते हुए पाकिस्तान की दूसरी पारी के दौरान हनीफ मोहम्मद ने तिहरा शतक लगाया था।

पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने 24 चौकों की मदद से 337 रन बनाए और मैच आखिरकार ड्रॉ रहा था।