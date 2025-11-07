टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ बने सबसे छोटे स्कोर, ये टीम 55 रन पर हुई ढेर

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के लिए जाना जाता रहा है। कई बार भारतीय टीम के गेंदबाजों ने विपक्षी टीमों को अपनी धारदार गेंदों के सामने टिकने नहीं दिया और बेहद कम स्कोर पर समेट दिया। कुछ टीमें तो दो अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाईं। आइए जानते हैं उन मौकों के बारे में जब भारत के खिलाफ विपक्षी टीमों का स्कोर शर्मनाक रूप से बेहद कम रह गया।

#2 न्यूजीलैंड (62 रन, 2021) साल 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। कीवी टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। काइल जैमीसन ने सबसे ज्यादा 17 रन बनाए थे। रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट चटकाए थे। सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए थे। अक्षर पटेल को 2 और जयंत यादव को 1 सफलता मिली थी। भारत ने वो मुकाबला 372 रनों से अपने नाम किया था।

#3 दक्षिण अफ्रीका (79 रन, 2015) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साल 2015 में नागपूर के मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया था। पहली पारी में भारतीय टीम 215 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 79 रन ही बना सकी थी। अश्विन ने 16.1 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 32 रन देकर 5 विकेट लिए थे। रविंद्र जडेजा के खाते में 4 विकेट आए थे। भारतीय टीम ने वो मुकाबला 124 रन से जीता था।