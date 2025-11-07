टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ बने सबसे छोटे स्कोर, ये टीम 55 रन पर हुई ढेर
क्या है खबर?
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के लिए जाना जाता रहा है। कई बार भारतीय टीम के गेंदबाजों ने विपक्षी टीमों को अपनी धारदार गेंदों के सामने टिकने नहीं दिया और बेहद कम स्कोर पर समेट दिया। कुछ टीमें तो दो अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाईं। आइए जानते हैं उन मौकों के बारे में जब भारत के खिलाफ विपक्षी टीमों का स्कोर शर्मनाक रूप से बेहद कम रह गया।
#1
दक्षिण अफ्रीका (55 रन, 2024)
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम साल 2024 में भारतीय टीम के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में सिर्फ 55 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना पाया था। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाए थे। जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार ने उस पारी में 2-2 विकेट अपने नाम किए थे। भारतीय टीम को मैच में 7 विकेट से शानदार जीत मिली थी।
#2
न्यूजीलैंड (62 रन, 2021)
साल 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। कीवी टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। काइल जैमीसन ने सबसे ज्यादा 17 रन बनाए थे। रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट चटकाए थे। सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए थे। अक्षर पटेल को 2 और जयंत यादव को 1 सफलता मिली थी। भारत ने वो मुकाबला 372 रनों से अपने नाम किया था।
#3
दक्षिण अफ्रीका (79 रन, 2015)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साल 2015 में नागपूर के मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया था। पहली पारी में भारतीय टीम 215 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 79 रन ही बना सकी थी। अश्विन ने 16.1 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 32 रन देकर 5 विकेट लिए थे। रविंद्र जडेजा के खाते में 4 विकेट आए थे। भारतीय टीम ने वो मुकाबला 124 रन से जीता था।
#4
इंग्लैंड (81 रन, 2021)
इंग्लैंड क्रिकेट टीम सूची में चौथे स्थान पर है। साल 2021 में टीम अहमदाबाद में भारत के खिलाफ 81 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। पहली पारी में टीम ने केवल 112 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 145 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 रन पर समाप्त हो गई। अक्षर ने 5 और अश्विन ने 4 विकेट लिए थे। भारतीय टीम को उस मैच में 10 विकेट से जीत मिली थी।