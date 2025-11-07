जय शाह के हस्तक्षेप के बाद प्रतिका रावल को मिलेगा उनका विश्व कप विजेता पदक 

जीत प्रतिका की जगह शफाली को मिला था मौका भारत ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला विश्व कप का खिताब जीता था। खिताबी मुकाबले के बाद हुए पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम की सभी 15 खिलाड़ियों को पदक दिए गए, जिनमें प्रतिका की जगह खेलने वाली शफाली वर्मा भी शामिल थीं। हालांकि, प्रतिका चोट के कारण फाइनल से बाहर थीं, लेकिन टीम की सफलता में उनके योगदान को सभी ने सराहा।

जानकारी प्रधमानमंत्री और राष्ट्रपति से भी प्रतिका ने की थी मुलाकात विजेता टीम की सभी 15 खिलाड़ियों को ही पदक दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान जिस पदक के साथ प्रतिका ने फोटो खिंचवाई थी, वह उन्हें टीम के एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य ने दिया था।

बयान प्रतिका ने क्या कहा? प्रतिका ने न्यूज-18 से कहा, "जय शाह ने हमारे मैनेजर को मैसेज किया कि मैं प्रतिका के लिए पदक की व्यवस्था करना रहा हूं। आखिरकार अब मेरे पास मेरा अपना पदक होगा। जब मैंने पहली बार उसे खोला और देखा (सपोर्ट स्टाफ का पदक) तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अक्सर नहीं रोती, लेकिन उस पल की भावना सच्ची थी। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से टीम का हिस्सा बन गई हूं।"

पदक जल्द मेरे पास होगा पदक: प्रतिका प्रतिका ने आगे कहा, "जय शाह ने हमें बताया कि वे ICC से इस बारे में बात कर रहे हैं ताकि मेरा पदक भेजा जा सके। वह पदक मुझ तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इसलिए टीम के एक सपोर्ट स्टाफ ने फिलहाल मुझे अपना पदक पहनने के लिए दिया है। आप मान सकते हैं कि वह मेरा ही पदक है। असली पदक रास्ते में है और जल्द ही मेरे पास होगा।"